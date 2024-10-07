الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع ووليد سامي، فيتو

أعلن المنتج والملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وكتب وليد سامي: كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، ربنا يوفقها ويكتب لها كل الخير.

زواج إلهام عبد البديع ووليد سامي

يذكرأن إلهام عبد البديع ووليد سامي احتفلا بزواجهما في 30 أكتوبر الماضي، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

وكانت إلهام عبد البديع احتفلت بخطبتها على وليد سامي في عيد الحب 2022، ثم في مايو  أعلنت فسخ الخطوبة ،وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير"، لكن بعد فترة عادت إلهام عبد البديع لوليد سامي وتكللت قصة حبهما بالزواج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إلهام عبد البديع وليد سامي انفصال إلهام عبد البديع ووليد سامي الفن اخبار الفن

الأكثر قراءة

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

موقع أمريكى يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار فى ذكرى طوفان الأقصى

طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

منوعات

المزيد

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية