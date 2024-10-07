طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي

أعلن المنتج والملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وكتب وليد سامي: كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، ربنا يوفقها ويكتب لها كل الخير.

زواج إلهام عبد البديع ووليد سامي

يذكرأن إلهام عبد البديع ووليد سامي احتفلا بزواجهما في 30 أكتوبر الماضي، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

وكانت إلهام عبد البديع احتفلت بخطبتها على وليد سامي في عيد الحب 2022، ثم في مايو أعلنت فسخ الخطوبة ،وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير"، لكن بعد فترة عادت إلهام عبد البديع لوليد سامي وتكللت قصة حبهما بالزواج.