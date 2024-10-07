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ثقافة وفنون

5 عوامل ساهمت في نجاح مسلسل مطعم الحبايب

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

 يعتبر مسلسل مطعم الحبايب من أبرز الأعمال التي تعرض حاليا، ويحظى العمل بقبول جماهيري جعله يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد.
وهناك عدة عوامل جعلت مسلسل مطعم الحبايب من أنجح الأعمال بمجرد عرض أول ٣ حلقات منه، ومن أبرز هذه العوامل:

  • طبيعة القصة نفسها جعلت العمل مميزا خاصة أنها غير مستهلكة في الدراما المصرية فالأحداث تدور داخل المطعم وتكشف الصعوبات التي يواجهها الطهاة حتى يخرج الطعام في أبهى صورة، ويستعرض العمل عالم الطبخ خاصة المطبخ المصري.
  • الأبطال المشاركين في المسلسل مميزين ويقدمون أدوارا جديدة عليهم وبعضهم “غير جلده” بدوره في المسلسل مثل بيومي فؤاد الذي ابتعد كليا عن الكوميديا بشخصية الشيف أبو المجد، بينما تألق أحمد مالك بشخصية الشيف صبحي وهو شاب مكافح من قلب مصر.
  • لمسة الفانتازيا التي تشهدها الأحداث من خلال شخصية وديدة “هدى المفتي” التي تكتشف كتابا سحريا يكشف لها تدريجيا وصفات جداتها المميزة تضفي ميزة إضافية للعمل.
  • العمل ينتمي للمسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٢ حلقة، وبالتالي فإن أحداثه ستكون مركزة وبعيدة تماما عن المط والتطويل.
  • “اللوكيشات” الذي يتم تصوير معظم أحداث المسلسل فيها مميزة وتعكس أجواء وروح مصر ومناطقها الشعبية بعيدا عن أماكن التصوير المكررة والمستهلكة.

 

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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مطعم الحبايب مسلسل مطعم الحبايب أحمد مالك هدى المفتي بيومي فؤاد

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