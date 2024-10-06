الإثنين 07 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا ضخما في دبي

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم بإمارة دبي خلال الفترة المقبلة، والذي يشهد عودتها للساحة الفنية بعد انقطاع استمر لعدة أشهر بسبب أزماتها الشخصية والفنية.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل Moments Events، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا سيكون هو الأكبر في دبي، على أن تكشف باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

شيرين عبد الوهاب

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه"

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

 

شيرين تعتذر لشقيقها

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

 

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