هذا الفنان عدو أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل مع الفنان محمود البزاوي، ليشارك في مسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي.

ويلعب محمود البزاوي شخصية عدو فهد الذي يلعب دوره أحمد العوضي ضمن أحداث العمل، ولكن ابنته تقع في حب فهد.

ويعكف الكاتب محمود حمدان علي الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

وبعد التطاول علي شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.