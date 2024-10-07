إيرادات فيلم عاشق بدور العرض أمس

يواصل فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، تصدر شباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم عاشق

وحقق فيلم عاشق إيرادات بلغت 426 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.