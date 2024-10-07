الإثنين 07 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

كندة علوش في الذكرى الأولى للعدوان على غزة: ولا يوم نسينا القضية (فيديو)

كندة علوش، فيتو
كندة علوش، فيتو

عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عام على اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت كندة علوش في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم مر عام على حرب الإبادة على أهلنا في غزة، ولا يوم نسينا القضية، ولا يوم ألمنا خف، ولا يوم اتعودنا على المشهد.

أضافت: أهلنا في غزة تحملوا ما لا يمكن أن يتحمله أحد، الله ينصركم ويثبتكم، وينهي هذه المحنة.

 

مرصد الأزهر يسلط الضوء على جرائم الاحتلال الصهيوني

 

واليوم سلط  مرصد الأزهر الشريف  الضوء في تقرير له  تزامنًا مع الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي توافق السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، حيث شنَّ الكيان الصهيوني حرب إبادة مكتملة الأركان، خلّفت أرقامًا مرعبة تبيّن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة استخدام المحتل أسلحة محرمة دوليًا، وتعمُّده استهداف التجمعات السكانية ومراكز الإيواء وخيام النازحين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية بأشد أنواع المتفجرات فتكًا. 

 

 

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