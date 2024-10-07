ندى موسى: تخوفت من دور الأم في تيتا زوزو لهذا السبب
قالت الفنانة ندى موسى إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل تيتا زوزو وتحمست جدا للدور رغم تخوفها من تقديم دور الأم في البداية في مرحلة المراهقة إلا أنها وجدت أن عددا من الأمهات حولها في سن صغيرة ولديهن أبناء في مراحل سنية مختلفة، فوجدت انها تشبه الكثير من سيدات المجتمع المصرى، وهذا شجعنى للموافقة على الدور دون تردد، حيث إنها ستكون تجربة جديدة لي في عالم الدراما خاصة وانه أول تعاون مع النجمة إسعاد يونس.
تفاصيل مسلسل تيتا زوزو
وأضافت ندى موسى لـ"فيتو": سعدت بهذا التعاون جدا، لأنها شخصية ودودة ومحبوبة من الجميع، والتعاون معها يضيف لأي فنان لأنها تحتوي الجميع.
وعن دورها في العمل قالت ندى موسى: ألعب دور هبة وهي ابنة تيتا زوزو، ولدي ابنة تبلغ من العمر 12 عاما خلال الأحداث، واواجه الحياة بشكل مختلف، خاصة وانني لا اعمل وتزوجت في سن صغيرة، ولم أحقق ذاتي، وهو ما سيفجر العديد من الدروبات للشخصية.
ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.
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