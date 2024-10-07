الجمعة، كارمن سليمان ضيفة محمود سعد في Sold Out

تحل المطربة كارمن سليمان ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة الجمعة المقبل من برنامج Sold Out.

وتتحدث كارمن سليمان خلال اللقاء عن مشوارها مع الغناء، وأبرز المحطات التي مرت بها، وعن مشاريعها المقبلة وغيرها من الموضوعات.

وطرحت كارمن سليمان في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “هنا هنا” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

وفي وقت سابق أيضا، طرحت كارمن سليمان كليب "كنا في مكان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع.

كليب كنا في مكان

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.