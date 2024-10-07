الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في تصريحات سابقة، الفنان طارق ريحان يكشف تفاصيل اتهامه بالنصب والاحتيال

الفنان طارق ريحان،
الفنان طارق ريحان، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان “طارق ريحان”  الهارب من أحكام قضائية بأكتوبر، صادرة ضده في قضايا نصب واحتيال.

 طارق ريحان ينكر الاتهامات الموجهة ضده

وسبق وتحدث طارق ريحان عن أزمته قبل إلقاء القبض عليه وقال:" أنا صحيت الصبح على تليفون من أشرف زكي نقيب الفنانين علشان الموضوع دا، والراجل اللي مقدم البلاغ ده مسجل خطر، وبيحاول يبتزني، وحاول كمان يخطفني، وسرق أشياء من فيلتي وكتب عليها اسمه- على حد قوله.

وأضاف طارق ريحان  في تصريح لـ “فيتو ”:" الولد ده كان شغال غفير بعقد، وبيتهمني إني انتحلت شخصية مسئول بالثقافة، متابعا: مسئول إزاي وأنا راجل على المعاش وعندي 62 سنة، أنا الموضوع دا نزل زي الشومة علي دماغي.

 

 

القبض على طارق ريحان

وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان، وأثناء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام.

وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من مواطن ضد الفنان يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي يتجاوز 600 ألف جنيه.
ووفقًا للبلاغ، فقد أوهم المتهم الضحية بأنه مسؤول كبير بوزارة الثقافة ولديه علاقات مع شخصيات هامة وذات نفوذ، وأنه قادر على مساعدته في تخليص نزاعات قضائية.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طارق ريحان الفنان طارق ريحان أزمة الفنان طارق ريحان القبض علي طارق ريحان

الأكثر قراءة

من المتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

اعتذر عن الغياب، رسالة غامضة من قائد فيلق القدس الإيراني

فرمانات رمضان وقرصة ودن حسام جابت نتيجة، إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك جديد"

حسام حسن يستقر على هذا الثنائي لشغل مركز الظهير الأيمن أمام موريتانيا

3.5 مليون يورو سنويا من فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش حتى 2029

منوعات

المزيد

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية