في تصريحات سابقة، الفنان طارق ريحان يكشف تفاصيل اتهامه بالنصب والاحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان “طارق ريحان” الهارب من أحكام قضائية بأكتوبر، صادرة ضده في قضايا نصب واحتيال.

طارق ريحان ينكر الاتهامات الموجهة ضده

وسبق وتحدث طارق ريحان عن أزمته قبل إلقاء القبض عليه وقال:" أنا صحيت الصبح على تليفون من أشرف زكي نقيب الفنانين علشان الموضوع دا، والراجل اللي مقدم البلاغ ده مسجل خطر، وبيحاول يبتزني، وحاول كمان يخطفني، وسرق أشياء من فيلتي وكتب عليها اسمه- على حد قوله.

وأضاف طارق ريحان في تصريح لـ “فيتو ”:" الولد ده كان شغال غفير بعقد، وبيتهمني إني انتحلت شخصية مسئول بالثقافة، متابعا: مسئول إزاي وأنا راجل على المعاش وعندي 62 سنة، أنا الموضوع دا نزل زي الشومة علي دماغي.

القبض على طارق ريحان

وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان، وأثناء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام.

وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من مواطن ضد الفنان يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي يتجاوز 600 ألف جنيه.

ووفقًا للبلاغ، فقد أوهم المتهم الضحية بأنه مسؤول كبير بوزارة الثقافة ولديه علاقات مع شخصيات هامة وذات نفوذ، وأنه قادر على مساعدته في تخليص نزاعات قضائية.

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