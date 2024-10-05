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ثقافة وفنون

"عاشق" يحافظ على صدارة الإيرادات بالسينمات قبل عرضه بالمنصات الرقمية

عاشق، فيتو
عاشق، فيتو

واصل فيلم الإثارة الرومانسي “عاشق” المحافظة على صدارة  الإيرادات للأسبوع الثالث بشباك التذاكر المصري .

إيرادات عاشق

وحقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم بشباك التذاكر 577 ألفا و671 جنيهًا بإجازة نهاية الأسبوع،  أمس الجمعة، ومن المقرر أن تبث منصة جوي الرقمية فيلم عاشق يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك على الرغم من عرض العمل في دور العرض السينمائية المصرية والعربية قبل 3 أسابيع واستمرار منافسته بالبوكس أوفيس.

 

 

قصة وأبطال فيلم عاشق

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم)  يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة  مدمنة (أسماء أبو اليزيد)،  تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

 

 العمل  بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

 

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

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أسماء أبو اليزيد أحمد حاتم ايرادات فيلم عاشق النجم أحمد حاتم محسن محيي الدين

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