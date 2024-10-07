مسلسل تيتا زوزو الحلقة 12، ديجا تقرر الانتحار بعد خروجها في بث مباشر لتشكو همومها

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 12 إعلان ريم رغبتها في لقاء زوزو أثناء حديث ودي دار بينها وبين خالد، ويخبرها خالد بأنها يجب أن تتقابل معه هو في البداية.

وخلال الحلقة تلتقي زوزو بالحاج إسماعيل في أحد النوادي وبحضور صديقها الـ AI الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام إبراهيم، ويعرض إسماعيل على زوزو العمل معه مقابل ١٠٠ ألف جنيه شهريًّا، وبالرغم من شكوك زوزو فإنها لم ترفض العرض بسبب ضغط إسلام إبراهيم وأيضا بسبب قصة إسماعيل مع أحمد زوج ابنتها.

وتذهب زوزو مع إسماعيل للأرض وهناك طلب منها ألا تترك العمل بالجامعة وهنا ازدادت شكوك زوزو ولكن إسماعيل يطمئنها، أنا عمر فينجح في إيجاد عمل بمساعدة صديقة جديدة له كما أنها ضمته لـ “شلتها” الموسيقية.

وتحاول ديجا التواصل مع والدها ووالدتها لتحكي لهما ما تمر به من مشكلات ولكنهما لم يكونا متفرغين لها وحينما يتملكها اليأس تخرج في بث مباشر تكشف فيه همومها للجميع ومن بينهم أفراد أسرتها الذين يستشعرون الخطر ويذهبون لمنزلها ويتجهون إلى غرفتها ليجدونها ملقاة على السرير.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.