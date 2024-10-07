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ثقافة وفنون

طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في دبي الأربعاء المقبل

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

أعلنت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي، طرح تذاكر الحفل يوم الأربعاء المقبل عبر موقعها الإلكتروني.

وتحيي شيرين حفلا في دبي يوم 13 ديسمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا في مدينة دبي، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

شيرين عبد الوهاب تعتذر لشقيقها

ومؤخرا اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه".

 

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

 

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