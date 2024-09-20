أخبار مصر اليوم.. مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لـ صلاح التيجاني بالتحرش.. بيان عاجل من النقل.. مجموعة أمريكية تطالب بإنهاء الدعم لجيش الاحتلال.. ومواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه " شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

بيان عاجل من النقل بشأن استعداد السكة الحديد والمترو للعام الدراسي الجديد

أكدت وزارة النقل أن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

5 أسباب لحدوث الإغماء المفاجئ ويجب اللجوء للطبيب فورا

الإغماء المفاجئ حالة مرضية يمكن أن يتعرض لها الإنسان دون مقدمات، وفي هذه الحالة يجب اللجوء للطبيب لمعرفة أسباب الإغماء المفاجئ خاصة عند تكرارها.

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار النفط التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والشرطة الكيني

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عددا من المباريات الهامة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وأبرزها الزمالك ضد الشرطة الكيني بالإضافة إلى عدد من اللقاءات في الدوريات العربية والأوروبية.

مجموعة أمريكية تطالب بإنهاء الدعم لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي

أعلنت مجموعة أمريكية وطنية مؤيدة للفلسطينيين، الحركة الوطنية غير الملتزمة، في بيان أنها لن تؤيد نائبة الرئيس كامالا هاريس، وستدعو إلى التصويت ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في غضون ذلك.

الجيش اللبناني يواصل تدمير أجهزة الاتصال المشبوهة

بينما يستمر الخوف من انفجار المزيد من الأجهزة الإلكترونية في لبنان، تحاول السلطات التخفيف من حدة الخطر.

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

انتخابات الرئاسة الأمريكية ، بعد اتهامات سابقة لهما بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للوقوف على الحياد علنيًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، والاكتفاء بتشجيع الأمريكيين على التصويت.

اليوم، الزمالك يواجه الشرطة الكيني بحثا عن الصعود لمجموعات الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لافروف: روسيا قادرة على الدفاع عن مصالحها عسكريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ترى كيف يزيد حلف "الناتو" مناوراته المتعلقة بالأزمات في القطب الشمالي، وهي مستعدة للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك من الناحية العسكرية.

واشنطن لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن

حرب غزة ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس أن المسئولين الأمريكيين يعتقدون حاليًا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.

بالأسعار، تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

عبد الباسط حمودة يكشف قصة بكاء ياسمين عبد العزيز على أغنية فين عمري (فيديو)

ياسمين عبد العزيز، قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة: "عملت إعلانات كتير بس في إعلان ياسمين عبد العزيز أنا اتمرمغت في التراب من كتر الضحك".

بايرن ميونخ في الصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد.