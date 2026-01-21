الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

شقق
شقق
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفق رغباتهم، وذلك غدا الخميس.

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

شاهد الفيديو من هنا

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأوضح الوزير أن وزارة الاسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وأكدت المنصة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لعملها، وأن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

ووديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام ويتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التنمية العمرانية الشاملة التنمية العمرانية
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية