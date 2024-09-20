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ثقافة وفنون

عبد الباسط حمودة يكشف قصة بكاء ياسمين عبد العزيز على أغنية فين عمري (فيديو)

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

ياسمين عبد العزيز، قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة: "عملت إعلانات كتير بس في إعلان ياسمين عبد العزيز أنا اتمرمغت في التراب من كتر الضحك".

وساطة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أحمد العوضي هو اللي وصلني لـ ياسمين عبد العزيز، مع أنهم منفصلين، وقالت لي بص يا أبويا هي طلباك أنت في الإعلان والمسرحية قلت لها ماشي".

دموع ياسمين عبد العزيز 

ولفت عبد الباسط حمودة: "ياسمين عبد العزيز دمعتها قريبة أوي، كنت بغني أغنية فين عمري فين قلبي مين اللي باع ومين اللي اشترى ومين اللي خان ومين اللي ضيع عمرنا قبل الأوان، انت اللي بايع مش أنا انت اللي غلطان مش أنا، لقيتها بصيت لي ودموعها نزلت لوحدها، كنا قاعدين بنتسلى فروحت مغنيهالها". 

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عبد الباسط حمودة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

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