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رياضة

هشام يكن: الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة الشرطة الكيني بسهولة

الزمالك والشرطة الكيني،
الزمالك والشرطة الكيني، فيتو

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام الشرطة الكيني والتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وقال يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي الزمالك تمنحهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة الكيني والفوز بهدف نظيف خارج الأرض يمنح الأبيض أفضلية قبل مواجهة الغد".

وأضاف: "يجب أن يدافع لاعبي الزمالك عن أنفسهم وأسمائهم في المباريات الكبرى، ويجب أن يكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خلال الفترة المقبلة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني 

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.


في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

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