مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والشرطة الكيني
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عددا من المباريات الهامة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وأبرزها الزمالك ضد الشرطة الكيني بالإضافة إلى عدد من اللقاءات في الدوريات العربية والأوروبية.
دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد ضد اتحاد دوانس - 8:00 مساء
الكونفدرالية الإفريقية
ستاد مالي ضد باينسفيل - 7:30 مساء
الزمالك ضد الشرطة الكيني - 8:00 مساء - ON Time Sports.
نهضة بركان ضد دادجي - 10:00 مساء - Arryadia SD/HD.
الدوري الإسباني
ألافيس ضد إشبيلية - 10:00 مساء - بى ان سبورت 3 HD
الدوري الفرنسي
نيس ضد سانت اتيان - 9:45 مساء - بى ان سبورت 5 HD
الدوري الألماني
أوجسبورج ضد ماينز - 9:30 مساء
الدوري الإيطالي
كالياري ضد إمبولي - 7:30 مساء
هيلاس فيرونا ضد تورينو - 9:45 مساء
الدوري السعودي
الخليج ضد الفيحاء - 6:15 مساء - SSC EXTRA 2 HD.
أهلي جدة ضد ضمك - 6:50 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
الاتفاق ضد النصر - 9:00 مساء - SSC 1 HD.
الدوري التركي
هاتاي سبور ضد بودرامسبور - 8:00 مساء
الدوري البرتغالي
ناسيونال ماديرا ضد سبورتنج براجا - 10:15 مساء
الدوري المغربي
الاتحاد التوركي ضد الوداد - 8:00 مساء
المغرب التطواني ضد المغرب الفاسي - 10:00 مساء
الدوري الإماراتي
بني ياس ضد عجمان - 4:30 مساء
دبا الحصن ضد البطائح - 7:00 مساء
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