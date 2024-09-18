أسعار النفط تهبط قبيل قرار الفائدة الأمريكية مساء اليوم

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية.

العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتا، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 95 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس.