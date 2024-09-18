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اقتصاد

أسعار النفط تهبط قبيل قرار الفائدة الأمريكية مساء اليوم

اسعار النفط تتراجع
اسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية.

العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتا، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 95 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

استقرار أسعار النفط وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

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