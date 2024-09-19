عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا
أعلنت مديرة مسابقة "ملكة جمال روسيا" عن وجود عدد قياسي لطلبات المشاركة الواردة إلى المسابقة.
وقالت أناستاسيا بيلاك مديرة مسابقة "ملكة جمال روسيا" إنها تلقت عام 2024 ما يزيد عن 85000 طلب من المشاركات المحتملات في المسابقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في وكالة "تاس" الروسي بمناسبة افتتاح مسابقة "ملكة جمال روسيا 2024".
مسابقة “ملكة جمال روسيا”
وبحسب أناستاسيا بيلاك فإن عدد الطلبات ازداد إلى حد كبير بسبب ورود طلبات المشاركة من مناطق روسية لم تشارك سابقا في المسابقة، مثل فولجوجراد وأرياف فولجوجراد وكومسومولسك على نهر آمور في شرق روسيا.
وأضافت أن كل منطقة روسية يمكن أن تمثلها فتاة واحدة فقط فازت في مسابقات ملكة الجمال المحلية أو الأدوار التمهيدية لمسابقة "ملكة جمال روسيا 2024" التي أقيمت الصيف الماضي وتأهلت لدورها النهائي.
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