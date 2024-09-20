لافروف: روسيا قادرة على الدفاع عن مصالحها عسكريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ترى كيف يزيد حلف "الناتو" مناوراته المتعلقة بالأزمات في القطب الشمالي، وهي مستعدة للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك من الناحية العسكرية.

وقال لافروف في مقابلة لمشروع الفيلم الوثائقي "اختراق السوفييت": "نرى كيف يزيد الناتو مناوراته المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالي، وبلادنا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها من الناحية العسكرية والسياسية والعسكرية التقنية".

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو نسخة محدثة من استراتيجية البنتاجون في القطب الشمالي، والتي بموجبها تعتزم إجراء مناورات عسكرية في القطب الشمالي بمفردها ومع حلفائها لإثبات قدرتها القتالية.

وتعتزم الولايات المتحدة التعاون مع شركائها وحلفائها في القطب الشمالي، وكذلك الشركات الصناعية والقبائل المحلية في ألاسكا لتعزيز الردع في المنطقة.

وجاء في الاستراتيجية أيضا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون نشر أكثر من 250 مقاتلة حديثة متعددة المهام قادرة على العمل في المنطقة بحلول عام 2030.