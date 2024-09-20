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خارج الحدود

وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع أعضاء الكونجرس

وزارة الخارجية وأعضاء
وزارة الخارجية وأعضاء الكونجرس، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع كل من السناتور الديمقراطي "ديك ديربان" محفز الأغلبية الديمقراطية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية والسناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" نائب محفز الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، كما التقى مع السناتور الديمقراطي "جاك ريد" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وذلك خلال زيارته الحالية لواشنطن.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن لقاءات وزير الخارجية شهدت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية الاستراتيجية، كما استعرض وزير الخارجية أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث قدم عرضًا حول تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والتي تتناول حقوق الإنسان من منظور شامل، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذا ما تحقق على صعيد الحريات الدينية والمدنية، وهو ما يعكس المنحى الإيجابي الذي تتعامل به مصر في هذا الملف.

وأضاف السفير خلاف أن  وزير الخارجية أكد استمرار جهود مصر في العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وبما يسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة شديدة الاضطراب.

 كما حرص الوزير على استعراض الدور الذي تضطلع به مصر للتعامل مع الأزمات في السودان وليبيا، بالإضافة إلى شرح محددات موقف مصر من الصومال، الذي يرتكز على دعم جهود السلطة المركزية في مُكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الأطر الثنائية أو من خلال المُساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة. وقد لمس الوزير اجماعًا خلال لقاءاته على الدور المحوري والاستراتيجي الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية يستهل زيارته لواشنطن بلقاءات مكثفة مع أعضاء الكونجرس

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن

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الكونجرس وزير الخارجية غزة ​غزة

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