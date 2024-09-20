واشنطن لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن

حرب غزة ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس أن المسئولين الأمريكيين يعتقدون حاليًا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسئولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاجون" دون تسميتهم، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90% من بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وكشفت مصادر أمريكية، في وقت سابق، أن مستشاري الأمن القومي للرئيس جو بايدن ليس لديهم خطط وشيكة لتقديم اقتراح محدث بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفي غزة.

يأتي ذلك في أحدث مؤشر على أن محادثات إنهاء الصراع قد "توقفت بشكل خطير"، وفق شبكة "سي إن إن"، التي قالت إنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم الانتهاء مما يسمى بـ"اقتراح الجسر" لعرضه على بايدن للموافقة عليه، قبل مشاركته مع الوسطاء الآخرين الأطراف في محادثات وقف إطلاق النار، مثل مصر وقطر.