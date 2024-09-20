الجيش اللبناني يواصل تدمير أجهزة الاتصال المشبوهة

بينما يستمر الخوف من انفجار المزيد من الأجهزة الإلكترونية في لبنان، تحاول السلطات التخفيف من حدة الخطر.

وقال الجيش اللبناني في منشور على موقع X، "إن وحدات متخصصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة".

كما تم تنفيذ انفجارات محكومة مثل هذه الليلة الماضية، ويواصل الجيش حث المواطنين على الابتعاد عن المواقع التي تحدث فيها تفجيرات والإبلاغ عن أي "جهاز أو جسم مشبوه".

جدير بالذكر أنه كشفت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن "تحقيقات السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات البيجر، تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية".

فى ذات السياق، أفادت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، بأن "الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان مؤخرًا، ولم تكن بلغاريا وسيطًا في المعاملات التجارية في هذا المجال".

وأضافت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، في تعليقها على ما نشرته وسائل إعلام بلغارية: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التي تزعم بأن شركة مسجلة في المجر قامت بتسليم شحنات من معدات الاتصالات "البيجر" إلى منظمة حزب الله اللبناني التي انفجرت في لبنان وسوريا لاحقًا، تفيد الوكالة بأنه لم تتم أية إجراءات جمركية مع هذه البضائع في أراضي المجر".

وذكرت المخابرات البلغارية كذلك، أنها بدأت مع المؤسسات ذات الصلة، بتنفيذ عمليات تدقيق "فيما يتعلق بتورط شركة مسجلة في بلغاريا".