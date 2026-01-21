الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

محافظ القاهرة يفتتح مشروع مد خطوط الصرف إلى أرض العجوز بالزاوية الحمراء (صور)

7 ملفات على مائدة مناقشات محافظ القاهرة وأعضاء النواب الجدد

أكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات الاخوية بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وعمان تمثل نموذج متميز للتعاون العربي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تفعيل بنود اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين المحافظة ومدينة عمان عام ٢٠١٥ باعتبارها إطارُا عمليًا لتفعيل التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات على مستوى الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة، وعمان في مجالات الثقافة، والتعليم، والإسكان،  والبنية التحتية، والخدمات المحلية،  والإدارة الحضرية،والتكيف مع التغيرات المناخية،  وتحسين جودة الحياة في المدن.

وكان قد التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعضاء مجلس النواب الجدد عن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء عقب بدء مجلس النواب أعماله  لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

شهد اللقاء د. حسام الدين فوزى إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ومديري مديريات الخدمات،  ورؤساء الهيئات،  وعدد من رؤساء الأحياء المعنية، والتنفيذيين  بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة تهنئته للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق فى أداء مهامهم التشريعية والرقابية، كما وجه الشكر والتقدير لمجلس النواب السابق برئاسة المستشار حنفى الجبالي على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنتهية.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على استمرار التنسيق  مع مجلس النواب بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب للتواصل المباشر لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين للعمل على حلها بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة إزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، ورصف الشوارع،  ومعالجة مشكلات الصرف الصحى، وإشارات المرور، والكلاب الضالة، وتوصيل المرافق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة السفير امجد العضايلة التكيف مع التغيرات المناخية التغيرات المناخية سفير الاردن بالقاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: تطبيق التذكرة المميكنة على 1800 أتوبيس نقل عام بنهاية 2026 (فيديو)

محافظ القاهرة يسلم أصحاب الورش بشق الثعبان عقود تقنين الأوضاع (صور)
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية