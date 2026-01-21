محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

18 حجم الخط

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات الاخوية بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وعمان تمثل نموذج متميز للتعاون العربي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تفعيل بنود اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين المحافظة ومدينة عمان عام ٢٠١٥ باعتبارها إطارُا عمليًا لتفعيل التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات على مستوى الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة، وعمان في مجالات الثقافة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات المحلية، والإدارة الحضرية،والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة في المدن.

وكان قد التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعضاء مجلس النواب الجدد عن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء عقب بدء مجلس النواب أعماله لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

شهد اللقاء د. حسام الدين فوزى إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من رؤساء الأحياء المعنية، والتنفيذيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة تهنئته للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق فى أداء مهامهم التشريعية والرقابية، كما وجه الشكر والتقدير لمجلس النواب السابق برئاسة المستشار حنفى الجبالي على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنتهية.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع مجلس النواب بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب للتواصل المباشر لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين للعمل على حلها بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة إزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، ورصف الشوارع، ومعالجة مشكلات الصرف الصحى، وإشارات المرور، والكلاب الضالة، وتوصيل المرافق.

