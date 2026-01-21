زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

18 حجم الخط

تأهل فريق زد إف سي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وكان الوقت الأصلي والإضافي من مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي انتهى بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق زد.

مباراة المصري وزد إف سي

جاء اللقاء متوسط المستوى بين الفريقين وفشل كل منهما في اختراق مرمى الآخر ليخرج اللقاء سلبيا ويلجآن إلى الوقت الإضافي الأول والثاني.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، أشهر حكم المباراة محمد التابعي البطاقة الحمراء في وجه الجزائري منذ طمين مهاجم المصري، ليكمل الفريق البورسعيدي الوقت الإضافي بعشرة لاعبين.

وفي الوقت الإضافي، سيطر فريق زد على مجريات الأمور مستغلا النقص العددي لنادي المصري، إلا أن تلك المحاولات لم ترتق لمرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 117، كاد كريم بامبو يحسم اللقاء لمصلحة المصري البورسعيدي، بعدما استغل تمريرة بينية وتوغل داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطأ في التسديد ليتدخل مدافعي زد بإبعاد الكرة، وينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق زد.

تشكيل المصري أمام زد إف سي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

ضم تشكيل المصري أمام زد إف سي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الظهر: كريم العراقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا ومحمود حمادة وأحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومحمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: عصام ثروت، أحمد منصور، حسن علي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو، عميد صوافطة، أسامة الزمراوي، أحمد علي عامر.

طاقم تحكيم مباراة زد والمصري بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر

أدار مباراة المصري وزد في كأس مصر طاقم تحكيم مكون من:

محمد الغازي، حكمًا للساحة.

يوسف البساطي، مساعد حكم أول.

أحمد زيدان، مساعد حكم ثان.

رحمة يوسف، حكمًا رابعًا.

عمرو الشناوي، حكم تقنية الفيديو.

عبد الرحمن صالح، مساعد حكم تقنية الفيديو.

تأهل المصري وزد إلى دور الـ 16

تأهل فريق المصري لدور الـ 16 بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف نظيف.

