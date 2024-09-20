بيان عاجل من النقل بشأن استعداد السكة الحديد والمترو للعام الدراسي الجديد

أكدت وزارة النقل أن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار بيان الوزارة اليوم الجمعة، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على ‏ الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة علي الرقم 16528.

ولفت البيان إلى اتخاذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددا من الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة ويسر، وذلك بناءً على تعليمات الفريق المهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث تم فتح مكاتب المدينة لحجز تاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة اعتبارًا من يوم 5 / 9 / 2024 بالإضافة إلى المكاتب الحالية.

وأكد أنه سيتم اتاحة حجز المقاعد المكيفة والتهوية الديناميكية للحجز قبل السفر بمدة خمسة عشر يومًا عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينة المنتشرة بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادى الرياضية والقضائية ومحطات المترو وعن طريق الإنترنت والهاتف المحمول ووكلاء البيع شركات فوري وخالص وشركاؤها والتي تقدر بعدد 820 ألف نقطة بيع وصرف تذاكر السفر للقطارات العادية قبل السفر بـ 48 ساعة بالإضافة إلى التشغيل المرن، وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة وتشغيل قطارات إضافية فى أوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأوضح البيان أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المرفقين، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على الركاب مرفق والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ 1524 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 466 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يوميًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحًا و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ م، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ ص.

ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبدالناصر في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، مع قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة ١١:٤٥ م كما يبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يوميًا حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحًا وينتهي الساعة 12 منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقيقة في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.