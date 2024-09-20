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رياضة

بايرن ميونخ في الصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

وبعد انتهاء الجولة الافتتاحية، تربع بايرن ميونخ على عرش الصدارة برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2).

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية، بعدما حقق فارق أهداف (+7).

وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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