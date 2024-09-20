صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية المحلية بسماع أصوات انفجارات في مقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا وسط دوي لصفارات الإنذار محذرة من هجمات جوية.

وذكرت الصحيفة على "تلجرام": "تقارير عن انفجارات في مقاطعة كييف".

ولاحقا أشارت إلى وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبر، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابورورجيه.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد ونيكولاييف وخاركوف في أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني يزور أمريكا لعقد مباحثات مع بايدن وهاريس وترامب

ويجري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، زيارة إلى أمريكا الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، فيما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب، في مسعى لحشد الدعم الأمريكي لبلاده قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأمريكية.

زيلينسكي يجري مباحثات مع بايدن وهاريس وترامب



وأعلن البيت الأبيض، بأن فولوديمير زيلينسكي، سيجري محادثات منفصلة في 26 سبتمبر مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.

وذكر زيلينسكي بأنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأمريكي هذا الشهر، تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا وأكد الأربعاء بأن الخطة باتت "جاهزة بالكامل.

وقالت كارين جان-بيار، الناطقة باسم بايدن في بيان، إن "الرئيس ونائبة الرئيس سيؤكدان التزامهما الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تنتصر في هذه الحرب".