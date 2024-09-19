آرسنال يتعادل مع أتالانتا سلبيا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع نظيره أتالانتا الإيطالي بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

وشهدت المباراة تصدي دافيد رايا لركلة جزاء على مرتين بطريقة رائعة في الدقيقة 51 من اللاعب ماثيو ريتجوي.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.