دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

تعادل فريق المصري البورسعيدي  ونظيره زد إف سي سلبيا في الشوط الأول على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

مباراة المصري وزد اف سي

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين وفشل كل منهما في اختراق مرمى الآخر ليخرج الشوط الأول سلبيا.

تشكيل المصري أمام زد إف سي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

حراسة المرمى: محمود حمدي 

خط الظهر: كريم العراقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعمرو سعداوي 

خط الوسط: بونور موجيشا ومحمود حمادة وأحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومحمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، حسن علي، ميدو جابر،  عمر الساعي، كريم بامبو، عميد صوافطة،  أسامة الزمراوي،  أحمد علي عامر.

مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي

واستعاد النادي المصري اللاعبين الدوليين صلاح محسن وخالد صبحي بالإضافة إلى الصفقات الثلاثة الجديدة التي ضمها وهم المغربي أسامة الزمراوي والفلسطيني عميد صوافطة ومصطفى العش مدافع الأهلي.

ويسعى فريق زد بقيادة محمد شوقي لحسم تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بكأس مصر على حساب النادي المصري.

طاقم تحكيم مباراة زد والمصري بدور الستة عشر لبطولة كأس  مصر

محمد الغازي، حكمًا للساحة.

يوسف البساطي،  مساعد حكم أول.

أحمد زيدان، مساعد حكم ثان.

رحمة يوسف، حكمًا رابعًا.

عمرو الشناوي، حكم تقنية الفيديو.

عبد الرحمن صالح، مساعد حكم تقنية الفيديو.

تأهل المصري وزد إلى دور الـ 16

تأهل فريق المصري لدور الـ 16 بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي (ألو ايجيبت سابقًا) بهدف نظيف.

