5 أسباب لحدوث الإغماء المفاجئ ويجب اللجوء للطبيب فورا

الإغماء المفاجئ حالة مرضية يمكن أن يتعرض لها الإنسان دون مقدمات، وفي هذه الحالة يجب اللجوء للطبيب لمعرفة أسباب الإغماء المفاجئ خاصة عند تكرارها.

أسباب الإغماء المفاجئ

وكشف الدكتور عبد العليم عبد الوهاب استشاري جراحة المخ والأعصاب عن أسباب الإغماء المفاجيء منها:



١- انخفاض ضغط الدم: عندما ينخفض ضغط الدم فجأة فلا يستطيع الدم أن يصل إلى المخ بشكل كاف.

٢- نقص السكر في الدم: عندما ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، يسبب دوارا وإغماء.



٣- التوتر أو الخوف الشديد: الصدمة العصبية يمكن أن تجعل الإنسان يفقد الوعي فجأة.

٤-الجفاف: نقص السوائل في الجسم يمكن ان يؤدي لدوخة وإغماء.



٥- أمراض القلب: اضطرابات ضربات القلب يمكن أن تؤثر على تدفق الدم للمخ وتسبب إغماء.

أسباب الإغماء

من جانب آخر كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن طرق التعامل مع حالات الإغماء إذا وجد أي شخص آخر أمامه مغشيا عليه لحين مجيء سيارة الإسعاف أو الذهاب لأقرب مستشفى.

وقالت الهيئة إنه يقتضي التعامل لإسعاف حالات الإغماء اتباع عدة خطوات منها:

١- حماية المصاب من أي خطر محدق.

٢-ملاحظة وجود نزيف أو أي إصابة أخرى.

٣- فحص الوعي بهز كتف المصاب مع طرح أسئلة بسيطة ما اسمك؟ افتح عينيك أو حركها؟

٤- إن لم يستجب فهو فاقد للوعي وفى هذه الحالة قم بطلب الإسعاف فورا.

فحص التنفس

٥- يجب فحص التنفس وإذا كان يتنفس يتم وضع المصاب في الوضعية الجانبية للسلامة وإذا لم يكن يتنفس المغمى عليه ولا وجود لصوت تنفس أو إحساس بالنبض يجب إجراء التنفس الصناعي والضغط على الصدر أي الإنعاش القلبي الرئوي

كما وجهت هيئة الإسعاف المصرية نصائح في حالة الإصابة بجلطات القلب لسرعة التعامل مع الجلطة لحين الوصول لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية إنه تصيب الجلطات القلبية بعض الأشخاص فجأة، إلا أنه عادةً ما تظهر على المرضى علامات تحذيرية قبل الجلطات القلبية بعدة ساعات أو أيام مثل ألمًا بالصدر يستمر لأكثر من 15 دقيقة يتم الإحساس بضغط أو ثقل في صدره.

مضغ الأسبرين



ويقتضي التعامل لإسعاف حالات الجلطات القلبية مضغ الأسبرين ثم بلعه أثناء انتظار المريض لسيارة الإسعاف حيث يساعد الأسبرين على منع تجلط الدم وعند تناوله أثناء نوبة قلبية، يمكن أن يحد من خطر حدوث قصور بالقلب.

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