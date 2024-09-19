أسعار النفط تصعد 2% بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعًا يقدر بـ 2%، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر نحو 1.44 دولار أو 2% إلى 75.09 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 1.53 دولار أو 2.1% إلى 72.44 دولار للبرميل.

خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي

وكان المركزي الأميركي قد اتخذ قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

انخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين

وفي نفس السياق؛ أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني؛ انخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

توقعات بعجز في سوق النفط

وتوقع محللون في سيتي بنك؛ حدوث عجز في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.