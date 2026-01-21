هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين ويدعى أحمد من محافظة المنيا، قال فيه: إنه يمتلك محلًا تجاريًا ويستفسر عن مدى جواز تبرعه لمائدة الرحمن في شهر رمضان بينما عليه التزامات مالية أو فلوس في السوق؟.



وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة من الأمور المستحبة شرعًا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار إلا أن الصدقة تظل سنة وأمرًا رغب فيه الشرع على سبيل الاستحباب، وليست إلزامية.



وعن سداد الديون، أكد أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " أما سداد الدين فهو أمر مطلوب ومحتم، سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة بينما لا يحاسب على ترك الصدقة".



وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن الصدقة تزيد الحسنات وترفع الرصيد لكنالدين حق يجب أداؤه وإذا كان على الشخص ديون للتجار أو غيرهم فيجب عليه توجيه نظره وجهده كله لسداد هذه الديون أولًا ثم بعد ذلك إذا توفرت لديه القدرة المالية يتصدق كما يشاء.



واشار أمين لجنة الفتوى، إلى قاعدة شرعية وهي البدء دائمًا بالأهم وبما هو إلزامي وتقديمه على الأمور المستحبة.



وكان الشيخ أحمد محمد داوود، الواعظ بـ مجمع البحوث الإسلامية، أكد أن شهر شعبان هو بمثابة مقدمة لشهر رمضان، مشيرا إلى أن عدم الاستعداد فيه بشكل جيد يؤدي إلى مشاكل في العبادة في شهر رمضان.

وقال داوود في لقاء مع "فيتو": لا بد من الاستعداد الجيد في شهر شعبان بالطاعات والابتعاد عن المعاصي، موضحا أنه يجب على المسلم في هذا الشهر أن يبدأ في التقليل من التدخين، والابتعاد عن المُلهيات، والبدء في صلاة بعض النوافل، وصيام الإثنين والخميس من كل أسبوع أو صيام الأيام القمرية أو على أقل تقدير صيام يوم واحد فقط من كل أسبوع؛ تمهيدا لزيادة الطاعات في شهر رمضان.

