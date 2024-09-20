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رياضة

اليوم، الزمالك يواجه الشرطة الكيني بحثا عن الصعود لمجموعات الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32  لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لحسم تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتحقيق أي تعادل او تكرار فوزه على الشرطة الكيني. 

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

الزمالك بالزي اللبني أمام الشرطة الكيني 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والشرطة الكيني

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