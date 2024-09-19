أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار سيارات بيجو.. ضخ 4 آلاف طبق بيض بالمنافذ.. استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

المالية: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

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وزير المالية: مباحثات مع 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية بلندن

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.

اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

واستطاع كجوك، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

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مؤشر داو جونز يقفز 500 نقطة مع ارتفاع وول ستريت

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعًا بعد افتتاح وول ستريت، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

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بزيادة 3.5 جنيه، أسعار اللحم الضاني تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت نحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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ارتفاع جديد في أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2025

ارتفعت أسعار سيارات بيجو في السوق المصري صباح اليوم الخميس، بقيمة مالية تصل نحو 120 ألف جنيه شملت سيارات بيجو 5008 موديلات 2025 خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2024.

أسعار بيجو 5008 موديل 2025 في سبتمبر الجاري

وجاءت الزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات كالتالي:

أكتيف باك غير متوفرة.

أللور باك 2 مليون و469 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و349 ألفا و990 جنيها بزيادة 120 ألف جنيه.

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 76 إلى 78 جنيهًا، بانخفاض 13 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

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البنك الأهلي المصري: تحقيق 70.7 مليار جنيه صافي الأرباح خلال 2023

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباحا قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

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بـ150 جنيها، ضخ 4 آلاف طبق بيض للمواطنين بالمنافذ.. اعرف الموعد والأماكن

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

توفر البيض في منافذ الشركة القابضة بسعر 150 جنيهًا للطبق

وكشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة، بإنه في إطار دور الشعبة في المسئولية المجتمعية قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفر البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهًا للطبق

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وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء القابضة للسياحة والفنادق

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.

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ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة والذى يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

وترصد "فـيتـو" أسعار النحاس بعد ارتفاعها اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الخميس

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيها.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيها.

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البورصة تربح 33 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% عند مستوى 13411 نقطة.

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البنك المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي

قرر البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات.

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المشاط تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال» لاستكشاف الفرص الاستثمارية في ريادة الأعمال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك مارتينو-فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، ومحمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مجال ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

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صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

ارتفع أسعار الذهب محليا منتصف التعاملات بنحو 25 جنيها بجميع الأعيرة، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بالأسواق.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3990 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

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بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5%

قرر بنك إنجلترا المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 %، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.

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بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2023

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

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