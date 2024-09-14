تفاصيل فيزا وماستر كارد للخصم الفوري في بنك مصر
يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لا سيما فيما يخص الباقات متنوعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات كل عميل، ويأتي على رأس تلك البطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.
وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:
المزايا:
- مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.
- يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جار أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.
- تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.
- إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.
- إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر
- الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا
عروض وتخفيضات في أرقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر
- لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1
- لبطاقات Visa تطبيق visa explore
- الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية