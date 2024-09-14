تفاصيل فيزا وماستر كارد للخصم الفوري في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لا سيما فيما يخص الباقات متنوعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات كل عميل، ويأتي على رأس تلك البطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جار أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا

عروض وتخفيضات في أرقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت