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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 76 إلى 78 جنيهًا، بانخفاض 13 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

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