مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة " خليه يمشش" لمقاطعة البيض

ارتفاع أسعار البيض، أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الزيادات الأخيرة بشأن أسعار البيض والتى قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 180 جنيها تعد زيادات غير مبررة، لافتا إلى أنها تأتى فى إطار اتفاق المنتجين والتجار على معاقبة الحكومة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى تحرك مؤخرا وأحال 21 من كبار المنتجين والتجار للنيابة العامة لثبوت ممارستهم للاحتكار والاتفاق الأفقى المسبق على تحديد وتوحيد السعر فى السوق المصرى.

ارتفاعات اسعار البيض غير عادلة

وأضاف العسقلانى، أن الزيادات مجحفة وانتقامية وغير عادلة ما يستلزم تدخل المستهلكين المفعول بهم فى هذه المعركة غير الإنسانية.

وقال العسقلاني إن المستهلكين يدفعون ثمنا باهظا لمعركة دينصورية بين الحكومة من جهة، وبين مافيا بيض المائدة والذين يتساندون على فوائض أرباح باهظة حققوها بتلك القفزات السريعة والمتلاحقة. ودعا العسقلانى الى المقاطعة تحت عنوان ( خليه يمشش )

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض في محلات النصف جملة

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأحمر في محلات النصف جملة

بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.