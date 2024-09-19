بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5%

قرر بنك إنجلترا المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 %، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 4 سنوات، بما يتوافق مع التوقعات.