الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال» لاستكشاف الفرص الاستثمارية في ريادة الأعمال

المشاط ومؤسس صندوق
المشاط ومؤسس صندوق وايت ستار كابيتال، فيتو

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك مارتينو-فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، ومحمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مجال ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسة، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في العديد من المجالات.

المشاط ومؤسس صندوق وايت ستار كابيتال، فيتو

إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

 وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

 

تعزيز قدرة الشركات الناشئة 

 وأكدت «المشاط» الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال حيث تم مؤخرا تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم وتعزيز ريادة الأعمال له العديد من التأثيرات الإيجابية والتي تتمثل في التوسع في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويحفز الاقتصادات المحلية، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين الصناعات المحلية، وتنمية القدرات الإنتاجية، مما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، علاوة على أن الشركات الدولية الناجحة تجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز البنية الاقتصادية للمنطقة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية، كما يسهل التعاون مع الكفاءات المحلية في نقل المعرفة والمهارات.

 

كما سلطت «المشاط» الضوء على الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة. 

 

من جانبه، أشاد المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة وايت ستار كابيتال، بالإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعد واحدة من الأسواق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا متابعته للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون.

 

وأوضح أن محفظة استثمارات الصندوق تضم العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالسوق المصري في ظل ما يتميز به من دعم حكومي واهتمام كبير بريادة الأعمال، فضلًا عن تنافسية العنصر البشري.

المشاط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحفز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية القطاعية

المشاط: لا تنمية اقتصادية بدون القطاع الخاص ونسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري

جدير بالذكر أن مؤسسة وايت ستار كابيتال هي منصة استثمار تكنولوجية عالمية متعددة المراحل، تأسست في عام 2007، وتدير الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول، وتستثمر استراتيجيًا في قطاعات متنوعة، مثل التنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الصناعية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتتواجد مدن رئيسية مثل نيويورك، ولندن، وتورونتو، ودبي، تعمل الشركة على تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق النجاح في أسواق الأعمال الدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشاط صندوق وايت ستار كابيتال ريادة الأعمال والتكنولوجيا القطاع الخاص الشركات الناشئة الاقتصاد المصري

مواد متعلقة

المشاط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحفز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية القطاعية

المشاط: لا تنمية اقتصادية بدون القطاع الخاص ونسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري

مدبولي: الاقتصاد المصري تجاوز الـ 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات وفقا لمؤشر ستاندرد

المشاط تفتتح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

مدبولي: مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي مرة أخرى

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، 11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء اليوم

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية