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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيه للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 260 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 770 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

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