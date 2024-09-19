البنك الأهلي المصري: تحقيق 70.7 مليار جنيه صافي الأرباح خلال 2023

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباحا قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

حجم أرباح البنك الأهلي المصري

وبلغ إجمالي المركز المالي 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بــ 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 وصولًا إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2023 بنحو 74 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 لتسجل 297 مليار جنيه.

وأوضح البنك الأهلي أنه وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 511 مليار جنيه عند ديسمبر 2022، وصولا إلى نحو 4.3 تريليون جنيه في يونيو 2024، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 20 مليون عميل في ديسمبر 2023 مقابل نحو 18.6 مليون عميل في ديسمبر 2022.

ونمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 39% عن ديسمبر 2022، حيث سجلت 2407 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 1 729 مليار جنيه في ديسمبر 2022، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو3 268 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

واستمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 598 مليار جنيه لتصل إلى 1 956 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 44 %، ولتتخطى 2777 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

إجراء تسويات لـ 3 262 عميلا غير منتظم، إجمالي مديونياتهم 11.7 مليار جنيه

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 3 262 عميلا غير منتظم بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 11.7 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 11.% في ديسمبر 2023 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2022، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير إدارة المحافظ الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن ديسمبر 2022، محققا نحو 321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

ومنح البنك تمويلات تصل إلى 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023 وصولا إلى 170 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، هذا بالمقارنةً بـ 143 مليار في ديسمبر 2022.

كما بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2023 عدد 73 مليون حركة تقريبًا بإجمالي مبلغ 428 مليار جنيه، في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2022 عدد 6.3 مليون حركة بإجمالي مبلغ 35.8 مليار جم فقط بزيادة في القيمة 1295%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6710 ماكينة في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 178 ماكينة عن ديسمبر 2022 مع وصولها إلى 6786 في يونيو2024، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2023 لنحو 523 ألف ماكينة مقابل نحو 402 ألف ماكينة في ديسمبر 2022 لتصل في يونيو 2024 إلى أكثر من 588 ألف ماكينة.

افتتاح 23 فرعًا جديدًا للبنك الأهلي المصري

وتطبيقا لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 23 فرعًا جديدًا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2023 إلى 657 فرعا ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.

واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 665 فرعا في يونيو 2024، منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقلا و21 فرعا تقليديا مزودا بقسم إلكتروني، كما بلغ عدد الفروع المجهزة للتعامل مع ذوي الهمم نحو 83 فرع مع وضع لافتات مميزة للفروع التي تقدم الخدمة مع السعي الدائم والاهتمام بشرائح العملاء من ذوي الهمم، وذلك من خلال عمل منحدرات للمدخل الخارجي للفرع، مصاعد إليكترونية، شباك تللرات وماكينات ATM ذات ارتفاع منخفض، تدريب أغلب فروع مصرفنا للتعامل مع العملاء من خلال لغة الإشارة، توفير نماذج الطلبات المترجمة بلغة برايل.

وفي ضوء إستراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.7 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي "الأهلي نت" ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7.8 مليون عميل في ديسمبر 2023، مقابل 7.1مليون عميل في ديسمبر 2022.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.6 مليون عميل في ديسمبر 2023 بزيادة نحو 114 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام.

وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم،حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2023 نحو 1.3 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر2023حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل MEED: MENA Banking Awards، GlobalFinance،WorldBusinessOutlook،GazetInternational Magazine،EMEA Finance ،International Business Magazine Awards 2023، Asian Banker، Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.