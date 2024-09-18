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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة، حيث واصلت أسعار البلطي الارتفاع لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 78 إلى 91 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 175 إلى 278 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 400 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 790 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

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