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اقتصاد

بـ150 جنيها، ضخ 4 آلاف طبق بيض للمواطنين بالمنافذ.. اعرف الموعد والأماكن

البيض، فيتو
البيض، فيتو

 أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

توفر البيض في منافذ الشركة القابضة بسعر 150 جنيهًا للطبق

 وكشف أحمد نبيل رئيس شعبة  بيض المائدة، بإنه في إطار دور الشعبة في المسئولية المجتمعية قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفر البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهًا للطبق.

طرح 4 آلاف طبق بداية من السبت المقبل

 وأشار نبيل في بيان صحفي، أنه سيتم طرح 4 آلاف طبق بداية من السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كدفعة أولى، على أن يتم التنسيق مع الشركة القابضة لزيادة معدلات الضخ وفق الاحتياجات.

 

بداية تطبيق مبادرة شعبة البيض لخدمة المستهلك

 وأشار نبيل، أن الـ 4 آلاف طبق سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبري  كبداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض ودورها في المساهمة في توفير البيض في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.

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