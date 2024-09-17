أشهرها المغازل، تعرف على أنواع وأسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

تعتبر المغازل من أشهر أنواع الأسماك التى تنتشر بشكل كبير خلال أشهر الصيف الحالية، خاصة بمنطقة المعدية بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة ،وتبدأ أسعارها من 80 إلى 120 على حسب الحجم المقدم، ويتم تحضير سمك المغازل بأشكال مختلفة كالقلي أو الشوي والزيت والليمون.

كما ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـالمحافظة اليوم الثلاثاء وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.



إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا متوسطا من المواطنين على الأسماك، وخاصة من النوع البلطي والبوري وذلك لتناسب أسعارها مع فئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة، وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة



وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 75 إلى 90 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 120 إلى130جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 80 إلى 100جنيه، كما جاء سعر الجمبري من 90 إلى 350جنيها وأحيانا يصل إلى 400 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 140 جنيها.



وسجل سمك البربوني سعر 160 جنيها للكيلو الواحد، والقراميط يتراوح سعره ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250جنيها وسعر كيلو الكابوريا من 150 إلى 160جنيها، والسبيط 350 جنيهًا.



كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبيرا طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة، حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.



ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.