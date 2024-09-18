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اقتصاد

"منتجي الدواجن": كرتونة البيض بـ150 جنيها في هذا الموعد

اسعار البيض، فيتو
اسعار البيض، فيتو

أسعار البيض، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه سيتم طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة خلال أيام أو بدءًا من السبت المقبل، برعاية وزارتي الزراعة والتموين.

 

مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة 163 جنيها يضاف لها حلقات التداول لتصل في الأسواق بسعر 175 جنيها، ومبادرة وزارتي الزراعة والتموين تستهدف طرحها بسعر 150 جنيها.


 

تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء 18- 9- 2024

طرح كرتونة البيض بـ150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة

موعد انخفاض أسعار البيض


ولفت إلي أنه من المتوقع حدوث انخفاض أسعار بيض المائدة مع دخول قطعان جديدة  وزيادة الإنتاج  منتصف أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين.

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تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء 18- 9- 2024

طرح كرتونة البيض بـ150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة

بعد ارتفاع سعره، ننشر أحدث أسعار البيض في الأسواق

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