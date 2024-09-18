"منتجي الدواجن": كرتونة البيض بـ150 جنيها في هذا الموعد

أسعار البيض، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه سيتم طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة خلال أيام أو بدءًا من السبت المقبل، برعاية وزارتي الزراعة والتموين.

مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة 163 جنيها يضاف لها حلقات التداول لتصل في الأسواق بسعر 175 جنيها، ومبادرة وزارتي الزراعة والتموين تستهدف طرحها بسعر 150 جنيها.





موعد انخفاض أسعار البيض



ولفت إلي أنه من المتوقع حدوث انخفاض أسعار بيض المائدة مع دخول قطعان جديدة وزيادة الإنتاج منتصف أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين.