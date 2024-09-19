ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق
يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة والذى يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.
وترصد "فـيتـو" أسعار النحاس بعد ارتفاعها اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث.
سعر النحاس اليوم الخميس
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيها.
جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيها.
جاء سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.
وسعر النحاس المخلوط يتراوح من 240 لـ 260 جنيها.
وتراوح سعر كيلو النحاس من 330 إلى 400 جنيه.
وسجل اليوم سعر النحاس الأحمر الخردة ليصل 350 جنيها.
ارتفاع أسعار المعادن النفيسة
وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى اليوم الخميس، سجلت عقود البلاتين ارتفاع بنسبة 0.5% إلى 978.15 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 0.2% إلى 30.755 دولارا للأونصة.
ارتفاع أسعار النحاس مع ترقب قرار سعر الفائدة الصيني
من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية من الصين أكبر مستورد، مع قرار سعر الفائدة من البلاد المقرر يوم الجمعة.
ارتفعت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4٪ إلى 9425.50 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.6٪ إلى 4.2970 دولار للرطل.
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