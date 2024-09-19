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اقتصاد

البورصة تربح 33 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع اسعار العملات الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة المحا ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 70 جى إكس 100 متساوى الأوزان شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات متساوى الأوزان

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