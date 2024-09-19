الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البنك المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي

البنك المركزي التركي،
البنك المركزي التركي، فيتو

 قرر البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات.

ويأتي ذلك في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة، بحسب سكاي نيوز عربية.

 

المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة

وقال المركزي التركي في بيان اليوم الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 %.

المركزي التركي، فيتو

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم، ويذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.

 

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

في حين بدأت البنوك المركزية العالمية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض مع اقترابها من أهداف التضخم، فإن تركيا تسير في دورة مختلفة.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 %) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 % مقارنة مع 3.23 % في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 %.

البنك المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 50%

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وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 % بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 % العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية. 

 

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