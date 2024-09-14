السبت 14 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل خدمة التقسيط علي البطاقات في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

 

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الاسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسؤولين عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسؤولي البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

 

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

 

 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

 تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

 

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